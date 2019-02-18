Горе-водію «світить» вісім років тюрми за те, що наїхав на двох пішоходів і втік

Мешканцю Мукачева, який залишив у небезпеці збитих пішоходів, загрожує до 8 років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Встановлено, що водій автопоїзда у складі сідлового тягача у січні цього року здійснив наїзд на пішохідному переході на двох осіб, у результаті чого один із них загинув на місці події.

Проте, зловмисник не зупинився, щоб переконатись чи потребують потерпілі допомоги, не запропонував підвезти до лікарні, а також не викликав ані поліції, ані швидкої допомоги. Натомість – умисно залишив потерпілих напризволяще.

Тепер за вчинене йому загрожує до 8-ми років позбавлення волі.