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Європейці вважають, що найбільше їх безпеці загрожує США і Росія

Соломія Григор'єва

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Росія і США – найбільші загрози безпеці Європи. Про це свідчить опитування німецького Фонду Фрідріха Еберта, проведене в семи європейських країнах, пише Європейська правда.

 

Більшість респондентів у всіх семи країнах переконана, що ситуація з безпекою в Європі значно погіршилася, і має побоювання можливості нової війни.

У Польщі 77%, а в Україні 67% респондентів вважають, що головним джерелом загрози є Росія. Половина опитаних німців вважає, що загрозу насамперед створюють США. Аналогічно думає, один із чотирьох французів.

Респонденти здебільшого стурбовані збройними конфліктами, тероризмом і зміною клімату. Страх перед війною є найбільшим в Україні, Польщі та Росії. Поляки вважають, що їхня країна повинна збільшити витрати на оборону.

Більшість респондентів у Німеччині, Франції, Польщі та 80% сербів вважають, що їхня країна повинна співпрацювати з Росією більше, ніж раніше.

Водночас 77% опитаних поляків вважають, що Польща має більше співпрацювати з Європейським союзом, ніж раніше. 66% поляків при цьому заявляють, що політика ЄС суперечить інтересам Польщі.

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