Вчора на горах Львівщини травмувалось шестеро лижників

Вчора, 16 лютого, Славською пошуково-рятувальною групою на лижних трасах гір Високий Верх, Тростян та Політехнік було надано допомогу 6-ом травмованим туристам-лижникам. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Відтак допомоги потребували:
гора Високий Верх – 3 травмовані:
- мешканка м. Київ 1992 року народження (травма живота);
- мешканець м. Львів 1995 року народження (травма правої ноги);
- мешканка м. Київ 1998 року народження (травма лівої руки).
гора Тростян – 2 травмованим:
- мешканка м. Львів 1996 року народження (травма лівої ноги);
- мешканець м. Львів 1991 року народження (травма правої руки).
гора Політехнік – 1 травмованому:
- мешканка тм. Одеса 1976 року народження (травма хребта).
Після спуску усіх потерпілих було передано до рук медиків.
Соломія Григор'єва