Вчора на горах Львівщини травмувалось шестеро лижників

Вчора, 16 лютого, Славською пошуково-рятувальною групою на лижних трасах гір Високий Верх, Тростян та Політехнік було надано допомогу 6-ом травмованим туристам-лижникам. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Відтак допомоги потребували:

гора Високий Верх – 3 травмовані:

мешканка м. Київ 1992 року народження (травма живота);

мешканець м. Львів 1995 року народження (травма правої ноги);

мешканка м. Київ 1998 року народження (травма лівої руки).

гора Тростян – 2 травмованим:

мешканка м. Львів 1996 року народження (травма лівої ноги);

мешканець м. Львів 1991 року народження (травма правої руки).

гора Політехнік – 1 травмованому:

мешканка тм. Одеса 1976 року народження (травма хребта).

Після спуску усіх потерпілих було передано до рук медиків.