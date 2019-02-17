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Вчора на горах Львівщини травмувалось шестеро лижників

Соломія Григор'єва

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Вчора, 16 лютого, Славською пошуково-рятувальною групою на лижних трасах гір Високий Верх, Тростян та Політехнік було надано допомогу 6-ом травмованим туристам-лижникам. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Відтак допомоги потребували:

гора Високий Верх – 3 травмовані:

  • мешканка м. Київ 1992 року народження (травма живота);
  • мешканець м. Львів 1995 року народження (травма правої ноги);
  • мешканка м. Київ 1998 року народження (травма лівої руки).

гора Тростян – 2 травмованим:

  • мешканка м. Львів 1996 року народження (травма лівої ноги);
  • мешканець м. Львів 1991 року народження (травма правої руки).

гора Політехнік – 1 травмованому:

  • мешканка тм. Одеса 1976 року народження (травма хребта).

Після спуску усіх потерпілих було передано до рук медиків.

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