У Мюнхені пройшла акція на підтримку українських політв'язнів в Росії

У центрі німецького міста Мюнхена пройшла акція на підтримку українських політв’язнів, яких утримують в Росії. У місті вже третій день триває міжнародна конференція з питань безпеки. Про це пише Громадське, передає Львівський портал.

У центрі Мюнхена понад сотні людей розгорнули українські прапори і плакати з вимогою звільнити українських політв’язнів і військовополонених. Учасник також принесла 100 стільців з іменами полонених.

На акції також був присутній голова МЗС України Павло Клімкін.

Фото: Twitter