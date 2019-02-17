У Городку Audi врізалась у стовп: водія з легковика довелося вирізали

У Городку рятувальники деблокували потерпілого з авто, яке потрапило у ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

Сьогодні, 17 лютого, о 4:59 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в місті Городок водій автомобіля Audi A4 не впорався з керуванням та зіткнувся з електроопорою.

Як виявилось на місці виклику, внаслідок ДТП водія було затиснуто деформованими конструкціями автомобіля. За допомогою спецобладнання рятувальники деблокували потерпілого та передали медикам. Чоловіка з травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в Городоцьку ЦРЛ.

До ліквідації наслідків аварії залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю спецтехніки.

Фото: ДСНС