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У Добротворі під час пожежі в будинку мало не згоріла сім'я з дітьми

Соломія Григор'єва

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У Кам’янка-Бузькому районі вогнеборці на пожежі врятували двох дітей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

 

Вчора, 16 лютого, о 15:37 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в селищі Добротвір Кам’янка-Бузького району. Пожежа виникла в квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку.

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику, уся сходова клітка будинку була задимлена. Від мешканців будинку, що змогли самостійно покинути свої помешкання надійшла інформація про те, що на другому поверсі в квартирі перебувають люди. На другому поверсі за зачиненими дверима знаходилась сім’я з чотирьох людей (з них двоє дітей),які не могли покинути своє помешкання.

Рятувальники по висувній драбині піднялись у вікно другого поверху, винесли дітей на свіже повітря та передали медикам. Їхніх батька та матір та ще одного мешканця будинку вогнеборці вивели із задимленого будинку на свіже повітря по сходовій клітині.

О 15:50 пожежу локалізували, та о 16:09 повністю ліквідували в складі однієї ланки газодимозахисної служби. Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 8 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили5 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

Обставини події встановлюються.

Фото: ДСНС

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