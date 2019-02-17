Під Львовом перекинулась вантажівка зі сміттям

Неподалік Львова перекинувся автопоїзд, що перевозив сміття. Водій отримав тілесні ушкодження і скерований у нейрохірургічне відділення лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В поліцію 16 лютого о 07.46 надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Київ-Чоп у селі Солонка Пустомитівського району сталася дорожньо-транспортна пригода.

Як попередньо встановили працівники поліції, водій автомобіля МАН з причепом, 33-річний житель Івано-Франківської області, не впорався із керуванням та перекинувся. Внаслідок ДТП водій отримав закриту черепно-мозкову травму, забійну рану брівної дуги та ліктевого суглобу. Він скерований у нейрохірургію.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: Варта-1