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Під Львовом перекинулась вантажівка зі сміттям

Соломія Григор'єва

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Неподалік Львова перекинувся автопоїзд, що перевозив сміття. Водій отримав тілесні ушкодження і скерований у нейрохірургічне відділення лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

В поліцію 16 лютого о 07.46 надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Київ-Чоп у селі Солонка Пустомитівського району сталася дорожньо-транспортна пригода.

Як попередньо встановили працівники поліції, водій автомобіля МАН з причепом, 33-річний житель Івано-Франківської області, не впорався із керуванням та перекинувся. Внаслідок ДТП водій отримав закриту черепно-мозкову травму, забійну рану брівної дуги та ліктевого суглобу. Він скерований у нейрохірургію.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: Варта-1

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