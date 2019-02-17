Перемога популіста на виборах може негативно позначитися на курсі гривні, - Ющенко

Президент України у 2005-2010 роках Віктор Ющенко заявив, що перемога в президентських виборах популіста може негативно позначитися на курсі гривні. Про це пише «Еспресо» з посиланням на інтерв’ю політика для часопису «Країна».

«Кілька факторів впливають на те, якою буде ціна на гроші. Цього року маємо повертати борги, взяті за останні 10–15 років. Якщо впораємось належно із дефіцитом державного бюджету, то прогноз між 28–29 гривнями за долар виглядає реалістичним. Найбільше може збурити курс недовіра людей. Якщо вирішать зароблене переводити у долари», – розповів він.

Подібне може трапитися після весняних виборів, зазначив Ющенко.

«Якщо переможе популіст. За позаминулий рік було 800 мільйонів доларів інвестицій. Це копійки. А коли буде оголошений курс популізму, інвестор це не вітатиме», – пояснив екс-президент.