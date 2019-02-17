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Минула доба на сході не обійшла без втрат

Соломія Григор'єва

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Минулої доби бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню. 1 український військовий загинув, ще 1 – поранений. Сьогодні, 17 лютого, окупанти двічі обстріляли позиції ОС: 1 військовослужбовець отримав поранення. Про це йдеться у зведенні прес-центру Об’єднаних сил, передає Львівський портал.

 

Підкреслюється, що минулої доби окупанти 1 раз застосували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

«У смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід” обстріли позицій наших захисників велися 4 рази: двічі, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї – поблизу міста Авдіївка.

зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Павлопіль; зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Гнутове», – заявили у штабі.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Північ” окупанти двічі обстріляли українські позиції у районі села Кримське.

Один раз – із мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, другий – зі станкових гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

За даними розвідки, 16 лютого п’ятьох бойовиків знищено та чотирьох поранено.

«Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв наші позиції. У смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід” – поблизу населеного пункту Водяне з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Північ” – в районі населеного пункту Катеринівка із мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів», – йдеться у звіті.

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