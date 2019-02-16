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Від чадного газу постраждала ще одна мешканка Львівщини

Соломія Григор'єва

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У Миколаєві чадним газом отруїлась жінка. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Вчора, 15 лютого, о 23:02 год. в місті Миколаєві, по вулиці Космонавтів, в приватному житловому будинку отруїлась, ймовірно, чадним газом місцева мешканка 1975 року народження, яку у стані середнього ступеня важкості госпіталізовано в реанімаційне відділення Миколаївської ЦРЛ.

Працівниками аварійної служби ПАТ «Львівгаз» перекрито подачу газу до будинку.

Обставини події встановлюються.

Більше про чадний газ та його загрозу ви можете прочитати у статті Львівського порталу: «Тихий вбивця. Як розпізнати та вберегтись від отруєння чадним газом?»

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