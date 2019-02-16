У військове містечко на Львівщині приїхала група генералів Збройних сил США

Міжнародний центр миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ відвідала група генералів Збройних сил США. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі академії.

Очолив американську делегацію колишній Верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал у відставці Філіп Брідлав. Разом із ним на Львівщину завітали 16 вищих офіцерів в ранзі генерал-майора, бригадного генерала або віце-адмірала, які представляють всі види Збройних сил США та є слухачами програми CAPSTONE, що розроблена 1982 року на базі Національного університету оборони США спеціально для новопризначених вищих офіцерів.

Перебуваючи у МЦМБ, члени американської військової делегації оглянули об’єкти навчально-матеріальної бази Центрального містечка. Зокрема, чималу зацікавленість у них викликало ознайомлення із можливостями Центру імітаційного моделювання, створеного за допомогою американських партнерів. Також вони поспілкувалися з військовослужбовцями ЗС США, відвідавши місця їхнього проживання та відпочинку.

Під час брифінгу іноземні гості ознайомились з можливостями МЦМБ та особливостями підготовки підрозділів ЗС України іноземними інструкторами у рамках «Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки — Україна» (JMTG-U).

Наприкінці зустрічі начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук подякував американській стороні, а особливо колишньому Головнокомандувачу Об’єднаними ЗС США в Європі генералу Філіпу Брідлаву, за всебічну підтримку України з боку США у ці непрості часи.