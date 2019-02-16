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У Моршині молодик насмерть переїхав 17-річного хлопця і втік з місця аварії

Соломія Григор'єва

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У Моршині поліцейські затримали п’яного водія, який скоїв смертельний наїзд на пішохода та втік. Від отриманих травм неповнолітній юнак загинув на місці пригоди. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Сьогодні, 16 лютого, близько 00.20 неподалік міста Моршин сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля «Сітроен», 29-річний мешканець району, скоїв наїзд на пішохода Після цього він намагався втекти, однак невдовзі був затриманий працівниками поліції.

Пішохід, 17-річний житель району, загинув на місці події.

Встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

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