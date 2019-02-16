Розмитнення авто за 300 євро. Під будинком Порошенка організували акцію протесту

Під стінами будинку президента України Петра Порошенка у Козині партія «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» організувала акцію, учасники якої вимагають «єдиної ставки розмитнення для усіх авто у 300 євро». Про це пише Громадське, передає Львівський портал.

Учасники акції також кажуть, що у Козині перебувають «автобуси з поліцією та Нацгвардія». Також під час акції учасники розмістили картонний автомобіль, який символічно спалили.

«Вимагаємо єдину ставку розмитнення для усіх авто у 300 євро. Але не тільки. Б’ють і убивають громадських активістів, старші люди приречені до бідності, молодь масово покидає країну, торгівля з ворогом продовжується, всюдисуща корупція процвітає», — заявляють організатори акції.