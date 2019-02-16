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Потяг «Перемишль-Київ» збив велосипедиста

Соломія Григор'єва

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На території Львівської області потяг збив велосипедиста. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Вчора, 15 лютого, о 14:43 на неохоронному переїзді перегону Судова Вишня-Мостиська-1 (66 км. 9 пікету) поїзд № 715 «Перемишль-Київ» травмував велосипедиста. По прибутті швидкої допомоги чоловік від госпіталізації відмовився

Поїзд прибув до ст.Мостиська 2 із запізненням на 43 хв., до республіки Польща здано із запізненням на 35 хв.

Причина та обставини випадку встановлюються.

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