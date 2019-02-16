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Пенсіонерам з 1 березня обіцяють підняти пенсії

Соломія Григор'єва

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З 1 березня розмір пенсійних виплат зросте на 17-20%. Про це в ефірі «5 каналу» заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко , повідомляє Урядовий портал.

 

Як зазначив віце-прем’єр, у бюджеті «необхідний ресурс для підвищення пенсійних виплат є».

Він нагадав, що з поточного року пенсії будуть перераховуватися щорічно в автоматичному режимі.

«Це одна з найголовніших позицій реформи, яку було запроваджено. Тепер щороку 1 березня буде проводитися осучаснення пенсійних виплат… усім категоріям громадян», – заявив він і додав, що останнє осучаснення відбулося у жовтні 2017 року.

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