Львівські правоохоронці викрили міжнародний канал постачання наркотиків

На Львівщині поліція ліквідувала міжнародний канал постачання елітних наркотиків. У організатора контрабанди вилучено заборонених до обігу речовин на суму понад два мільйони гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-служб Нацполіції України.

Працівниками Департаменту протидії наркозлочинності задокументовано протиправну діяльність 38-річного жителя Львівщини, який налагодив контрабандне постачання в Україну наркотичних засобів і психотропних речовин із Західної Європи.

Фігурант, під виглядом підприємницької діяльності у сфері міжнародних вантажних перевезень, налагодив кримінальні звʼязки з представниками наркобізнесу Західної Європи. Звідти він постачав вартісні наркотики і психотропи, серед яких героїн, кокаїн та екстазі, та збував їх крупними партіями на території Львівщини.

Проводячи крупні наркооборудки, зловмисник став одним із найвпливовіших наркоділків Львівщини та завозив на територію області контрабандні наркотики і психотропи в особливо великих розмірах.

У ході проведених оперативних заходів у наркодилера вилучено 330 г героїну, 250 г кокаїну та 100 г МДМА («Екстазі»), призначених для подальшої реалізації. Вартість вилученого за цінами «чорного» ринку становить понад 2 мільйона гривень.

Крім наркотиків і психотропів у фігуранта також вилучено 2 карабіни, пістолет та набої до них.

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Наразі зловмиснику повідомлено про підозру в скоєнні правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), а саме наркотичних засобів і психотропних речовин в особливо великих розмірах. Зазначені протиправні дії згідно з законодавством караються позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.