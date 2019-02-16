Львівські копи покарали начальника будови, який змушував працівників спалювати сміття

Патрульні склали протокол на львів’янина, який спалював сміття. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівщини.

Сьогодні, 16 лютого, патрульні отримали скаргу від громадян з проспекту Чорновола, що неподалік невідомі особи палили сміття і через це мешканцям важко дихати. Екіпаж другого батальйону приїхавши на місце встановив, що осередок вогнища біля будівництва багатоповерхівки. Працівники розповіли їм, що вказівку палити сміття їм дав начальник дільниці, який відповідає за проведення будівельних робіт. Інспектор склали на 57-річного чоловіка протокол за ст. 152 КУпАП (Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів).