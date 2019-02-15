Затримали банду кавказців, які вибивали гроші із бізнесменів Львова

Співробітники Управління Служби безпеки України у Львівській області зупинили у Львові діяльність етнічного організованого угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей у місцевих підприємців. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Служби безпеки України у Львівській області.

Оперативники спецслужби встановили, що до складу банди входили громадяни однієї з країн Південного Кавказу. Зловмисники систематично вимагали гроші з представників комерційних структур. У разі несплати «данини» рекетири погрожували підприємцям фізичною розправою.

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання лідером угруповання від підприємця, вихідця з однієї з країн Близького Сходу, чотири з половиною тисячі доларів США.

Правоохоронці затримали зловмисника в обласному центрі після одержання частини неправомірної вигоди у тисячу доларів.

Фігуранту справи оголошено про підозру в скоєнні злочину, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У межах відкритого кримінального провадження тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших учасників організованого угруповання.

Операція із блокування діяльності зловмисників проводилась спільно зі слідчими поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Крім того під час слідства оперативники СБУ виявили співвітчизника вимагачів, який перебував в Україні незаконно. Нелегала буде примусово видворено за межі країни.