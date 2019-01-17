П’ята річниця розстрілів на Майдані: у Львові відкриють стелу з портретами Героїв Небесної Сотні

Наразі у Львові на вулиці Кривоноса триває будівництво Меміоралу пам’яті Героїв Небесної Сотні. До річниці найтрагічнішого етапу Революції Гідності у лютому планують завершити облаштування стели з портретами 107 Героїв Небесної Сотні. Про це сьогодні 17 січня, під час брифінгу повідомив проектувальник Андрій Лесюк, передає кореспондент Львівського порталу.

Власне, нині фактично готовий основний елемент – меморіальна стела, де мають розмістити вигравіювані портрети загиблих Героїв.

«У лютому плануємо вшанувати пам’ять річниці подій на Майдані і влаштувати майданчик таким чином, щоби він виглядав охайно і презентабельно. Сама стела до цього часу має бути закінченою і підсвіченою», – наголосив начальник управління архітектури та урбаністики Юліан Чаплінський.

Як розповів Андрій Лесюк, на кожній такій таблиці з портретом Героя буде зображено гасло, яке попередньо погоджували з членами родин.

Своєю чергою заступник директора «Зелений Львів» Андрій Шульський зауважив, що наразі портрети гравірують на нержавіючому металі.

«Думаю, до 19 лютого встановимо таблички з портретами Героїв Небесної Сотні. Так само має бути замощена площадка перед стелою», – зазначив він.

Додамо, що із території меморіалу відкривається чудовий вигляд на Львів. Цього року тут облаштують три оглядові майданчики.

Щодо коштів, то загальна вартість цього комплексу становить 10 млн 836 тис. грн.

«Наразі освоєно 2 млн грн, на ще 1 млн грн закуплено матеріалів», – зазначив Андрій Шульський.

Зауважимо, що комплекс складається з двох черг будівництва: перша – облаштування тераси з меморіальною стелою, друга – міст через вулицю Кривоноса в сторону парку «Губернаторські Вали».

Як наголосив Юліан Чаплінський, на будівництво самого мосту знадобиться приблизно ще рік.

«На мості проектувальники запропонували встановити накриття, вироблене зі спеціальної сталі. На даху цього накриття будуть вирізані імена Героїв Небесної сотні, крізь які у дощові погоду стікатиме вода, що символізуватиме «вічні сльози» за загиблими, а у сонячну погоду ці літери мають підсвічуватися природнім світлом», – пояснив він.

Відповідно до архітектурного проекту, на мості також будуть розташовані п’ять плит, що символізують п’ять днів, у які загинула найбільша кількість людей під час Революції Гідності, а також є символом барикад та щитів, що були невід’ємною складовою тих подій.

Відтак Юліан Чаплінський констатував, що міст та стела створять музейний багатофункціональний простір, забезпечать функцію пам’яті, створять умови для вільних зборів, відкриють нові панорамні видові точки Львова. Також, за його словами, це вирішить проблему пішохідного та велосполучень через вулицю Кривоноса та створить нові туристично привабливі маршрути.