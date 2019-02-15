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В університеті Франка відкрили ІТ-лабораторію

Вероніка Рой

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Сьогодні, 15 лютого, у Львові на вул. Драгоманова, 50 відбулося відкриття ІТ-лабораторії «Infopulse Data Science & Machine Learning Lab». Лабораторію відкрили на базі навчальної програми Data Science & Intelligent Systems, кафедри системного проектування факультету електроніки та комп’ютерних технологій Львівського національного університету ім. Івана Франка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Відкриття таких лабораторій при університетах — сучасна світова практика ІТ-компаній. Так студенти мають змогу отримати безцінний досвід. «Infopulse Data Science & Machine Learning Lab» має 15 робочих станцій і сучасний сервер для проведення обчислень. Тут студенти зможуть працювати над власними проектами, для них проводитимуться лекції та майстер-класи ІТ-експертів», — розповідають організатори.

Під час відкриття учасники мали нагоду ознайомитись із лабораторією, поспілкуватись із експертами, а також прослухати майстер-класи з Data Science та англійської мови для ІТ-спеціалістів і взяти участь у розіграші призів.

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