В будинку на Шевченка через пожежу на кухні ледь не згоріла квартира

Сьогодні, 15 лютого, у Львові близько 09:59 в квартирі дев’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Шевченка, 386 сталася пожежа. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

«На місце події негайно були направлені пожежно-рятувальні підрозділи 31 ДПРЧ м. Львів та 32 ДПРЧ м. Брюховичі. Рятувальникам вдалось швидко загасити пожежу та не допустити подальшого розповсюдження вогню. Пожежу локалізовано о 10:18 та ліквідовано о 10:22 у складі ланки газодимозахисної служби», – йдеться у повідомленні надзвичайників.

Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 5 кв.м. До ліквідації займання залучались 11 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки. Обставини та причина виникнення займання встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Фото: ДСНС