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У Львові судитимуть 21 зловмисника, які організували мережу грального бізнесу

Соломія Григор'єва

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У Львові судитимуть організаторів незаконного грального бізнесу. Обвинувальний акт щодо більш ніж двох десятків зловмисників скеровано на розгляд в суд. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області спільно з працівниками слідчого управління поліції Львівщини та за процесуального керівництва обласної прокуратури припинили діяльність злочинної організації, учасники якої впродовж вересня 2016 – березня 2017 року облаштували у Львові мережу підпільних гральних закладів.

Правоохоронці встановили, що до їх діяльності причетні четверо громадян – жителі Києва, Київської області, Кривого рогу і Львова. Для функціонування цих закладів вони винаймали адміністраторів та обслуговуючий персонал з числа місцевих мешканців. Загалом доведена причетність до незаконного бізнесу 21 особи.

Підпільні заклади розташовувались у Франківському, Шевченківському та Личаківському районах Львова. Їх діяльність не афішувалася,  вхідні двері постійно були замкнені, здійснювалось зовнішнє відеоспостереження, клієнти проходили своєрідний «фейс контроль» для обмеження входу випадкових гравців.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили понад 100 одиниць грального обладнання разом із моніторами, засобами зв’язку та іншими пристроями, документи про облік і звітність, в яких зафіксовано рух коштів, що надходили від відвідувачів. Після викриття злочинці спробували відновити діяльність гральних закладів, однак були викриті повторно.

Всім учасникам злочинної організації повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.255 (створення злочинної організації), ч.4 ст.28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч.1 ст.203-2 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу  України.

Максимальне покарання, передбачене статтями, – позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років.

Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

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