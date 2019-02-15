У Львові чоловік в суді напав на військовослужбовців Нацгвардії

У Львові поліцейські затримали зловмисника, котрий напав на військовослужбовця Нацгвардії. Зараз затриманий перебуває під цілодобовою охороною у медичному закладі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Сьогодні, 14 лютого, близько 14.00 до поліції надійшло повідомлення про те, що двоє невідомих чоловіків намагались пройти у приміщення Апеляційного суду Львівської області, розташованому на площі Соборній у Львові. На вимогу військовослужбовців Національної гвардії України, які виконували завдання з охорони суду, пред’явити документи, чоловіки відреагували агресивно, при цьому один з них наніс двом військовослужбовцям тілесні ушкодження. Чоловік погрожував нацгвардійцям, принижував їх честь та гідність.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група та працівники інших підрозділів поліції. На законні вимоги поліцейських припинити правопорушення громадяни не реагували. Оскільки в одного із них раптово погіршилось самопочуття, на місце події були викликані лікарі, котрі надали йому медичну допомогу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

«Зловмисника, 44-річного львів’янина, котрий наніс тілесні ушкодження двом військовослужбовцям, затримано в порядку ст.208 КПК України і зараз він перебуває у медичному закладі під цілодобовою охороною. Я хочу ще раз наголосити, що напад на працівника правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків – це кримінальний злочин і відповідальність за такі неприпустимі дії доведеться нести згідно чинного законодавства», – зазначив начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області генерал поліції третього рангу Валерій Середа.

Невдовзі суд обере для затриманого міру запобіжного заходу, проводиться досудове розслідування.