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У Львові анонім повідомив про замінування букмекерських контор

Вероніка Рой

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Сьогодні, 15 лютого, близько 10:57 год. на телефон служби 102 зателефонувала невідома особа та повідомила про замінування букмекерських контор «Фаворит-Спорт» та «Парі-матч» на території всієї України. У Львові знаходиться приблизно 40 таких відділень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Зазначається, що вимог, виконання яких могло б відвернути вибух, не висувалось. Підрозділами сил ЦЗ області і міста Львова було проведено обстеження приміщення букмекерської контори «Фаворит-Спорт» у м. Львові на вул. Винниченка, 4 (Личаківський район). О 12:00 год. обстеження приміщення та прилеглої території було завершено. Вибухового пристрою не виявлено. Від подальшого обстеження решти приміщень представники «Фаворит-Спорт» та «Парі-матч» відмовились. Проводяться заходи з виявлення особи, яка надала хибне повідомлення.

Додамо, що це вже друге «замінування» букмекерських контор «Фаворит спорт».

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