У День святого Валентина в Україні одружилися майже 2,5 тисяч пар

В Україні 14 лютого, у День святого Валентина, зареєстрували шлюби майже 2,5 тисяч пар. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Міністерства юстицій України.

Вчора в Україні 94 відділи державної реєстрації цивільного стану працювали до опівночі.

«Цього року в День всіх закоханих стало на 2439 пар подружжя більше. Рекордсменом за кількістю зареєстрованих шлюбів цього року стала Дніпропетровська область – 231 пари, на другому Київ – одружилося 211 пар, далі йде Львівська область, де шлюби взяли 174 пар», – зазначила заступник Міністра юстиції з питань державної реєстрації Ірина Садовська.

Також вона додала, що серед 2439 пар послугою від Мін’юсту «Шлюб за добу» скористалися 359 пар. День закоханих, як зазначила заступник міністра, є дуже популярною датою для проведення весілля і закохані завчасно бронюють саме цю дату для оформлення шлюбу.

Окрім шлюбів, у День закоханих чимало українців вирішили поновити свої обітниці і скористатись послугою ювілейного весілля.

«Дуже приємно спостерігати за іншою статистикою – святкування ювілейних весіль. У День закоханих поновили свої обітниці 139 пар. І це не залежало від кількості разом прожитих років – святкували пари, яким рік, п’ять, десять та навіть 60 років. Ця послуга в Україні стає все популярнішою. Кохайтесь! А про документи подбає Мін’юст», – підкреслила Ірина Садовська.

Перший шлюб 14 лютого було зареєстровано о 8:00 в Луганській області, а останній – о 23:00 в Кіровоградській області. До слова, минулого року в цей день одружилися 2393 пари.