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У Буському районі не розминулись віз з кіньми та «Пежо»

Вероніка Рой

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Вчора, 14 лютого, на трасі Київ-Чоп зіткнулись віз з кіньми та автомобіль «Пежо». Внаслідок ДТП постраждали двоє людей. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Згідно з повідомленням, дорожньо-транспортна пригода сталась близько 20.50 на автодорозі Київ-Чоп в одному з сіл Буського району.

«Зіткнулись автомобіль «Пежо Експерт», за кермом якого перебував 25-річний мешканець міста Броди та віз, запряжений кіньми, яким керував 55-річний мешканець одного з сіл Буського району. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали керманич воза та 29-річна жінка, котра їхала з ним», – повідомляють правоохоронці.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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