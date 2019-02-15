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Суд оштрафував працівницю червоноградської податкової, яка забула задекларувати подарований будинок

Вероніка Рой

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Працівницю Червоноградської державної податкової інспекції оштрафували за незадекларований подарунок вартістю майже 231 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

За участі прокуратури Львівської області, апеляційним судом Львівської області залишено в силі постанову Кам’янка-Бузького районного суду, відповідно до якої визнано винною у вчиненні адмінправопорушення, пов’язаного з корупцією, головного державного ревізора-інспектора відділу податків і зборів з фізичних осіб Кам’янка-Бузького відділення Червоноградської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області.

Так, згідно з адмінпротоколом, складеним УЗЕ у Львівській області, вказана особа не повідомила Національне агентство з питань запобігання корупції про суттєві зміни у майновому стані – отриманий у подарунок житловий будинок вартістю майже 231 тис. грн.

Таким чином жінка вчинила адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, передбачене ч.2 ст.172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю). За наслідками судового розгляду, до винної особи застосовано стягнення  у вигляді 1700 грн штрафу.

 

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