Поліція оголосила в розшук безвісти зниклого чоловіка

Поліція Львівщини розшукує зниклого жителя Зимної Води. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Пустомитівським відділом поліції Головного управління Нацполіції Львівської області встановлюється місцезнаходження безвісти зниклого Задорожного Романа Івановича 20.02.1970 р.н., жителя с. Зимна Вода, вул.Котляревського,43, Пустомитівського району, Львівської області.

Прикмети чоловіка: зріст 175-180 см, середньої тілобудови, волосся коротке стрижене темного кольору з сивиною на скронях, очі голубі.

Всім, кому що-небудь відомо про місцеперебування розшукуваного, прохання телефонувати на оперативну лінію 102.