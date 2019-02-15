ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині судитимуть 3 працівників комунального підприємства, які розтратили 1,2 млн бюджетних коштів

Вероніка Рой

|

На Львівщині судитимуть трьох членів організованої групи, які з метою незаконного збагачення розтратили 1,2 млн грн бюджетних коштів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

Встановлено, що директор комунального підприємства, керівник структурного підрозділу підприємства та його заступник упродовж березня-липня 2018 року провели фіктивні тендери щодо закупівлі комунальної техніки для потреб комунального підприємства за завідомо завищеними цінами. У результаті цього розтратили 1,2 млн грн бюджетних коштів.

Зазначимо, що під час проведених працівниками Управління захисту економіки у Львівській області обшуків вилучено оригінали документів та матеріали, які підтверджують вчинення вказаними особами інкримінованих злочинів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
П’ять кроків до нової медицини
Олександр КОВАЛЬ
П’ять кроків до нової медицини

Як змінюється українська система охорони здоров’я З-посеред багатьох реформ є одна, яка стосується кожного українсько...

Безкоштовні газові лічильники та нові норми споживання
Марія САВЧЕНКО
Безкоштовні газові лічильники та нові норми споживання

Якими бачить методи боротьби із «космічними» квитанціями Кабінет Міністрів України. Встановити лічильники за рахунок ...

«АТБ» продовжує тестувати якість товарів на полиці
Анастасія ПИЖ
«АТБ» продовжує тестувати якість товарів на полиці

Мережа проходить аудит поважної міжнародної компанії щодо відповідності вимогам стандарту ISO 22000:2005 Корпорац...

Пробачити не можна покарати. Як діяти, якщо на вас упав шматок будинку?
Наталя ДУЛЯБА
Пробачити не можна покарати. Як діяти, якщо на вас упав шматок будинку?

Із початку року у центрі Львова вже тричі обвалювались частини старовинних будівель. У двох випадках, на щастя, обійшлос...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...