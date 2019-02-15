На Львівщині судитимуть 3 працівників комунального підприємства, які розтратили 1,2 млн бюджетних коштів

На Львівщині судитимуть трьох членів організованої групи, які з метою незаконного збагачення розтратили 1,2 млн грн бюджетних коштів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Встановлено, що директор комунального підприємства, керівник структурного підрозділу підприємства та його заступник упродовж березня-липня 2018 року провели фіктивні тендери щодо закупівлі комунальної техніки для потреб комунального підприємства за завідомо завищеними цінами. У результаті цього розтратили 1,2 млн грн бюджетних коштів.

Зазначимо, що під час проведених працівниками Управління захисту економіки у Львівській області обшуків вилучено оригінали документів та матеріали, які підтверджують вчинення вказаними особами інкримінованих злочинів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.