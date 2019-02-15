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Митники передали у бібліотеку Стефаника вилучені на кордоні раритетні книги

Соломія Григор'єва

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Працівники Львівської митниці передали Львівській національній науковій бібліотеці імені Василя Стефаника вилучені 100 примірників раритетних видань. Свого часу їх затримали при спробі незаконного переміщення через митний кордон України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС Львівщини.

 

Після мистецтвознавчих експертиз, рішень судів та Експертної фондової ради з питань безоплатного передавання вилучених або конфіскованих культурних цінностей, обернених відповідно до закону в дохід держави, їх передали на постійне зберігання до бібліотеки імені В. Стефаника.

Передані книги належать до багатотиражних видань кінця ХІХ-ХХ ст. Це передусім книжкові зібрання, каталоги мистецьких зібрань, багато ілюстровані інформативні видання, декілька примірників мають печатки, штампи, екслібриси, маргінальні записи тощо. У фондах ЛННБ України ім. Стефаника таких видань не було.

Усі конфісковані книги, передані до бібліотеки, будуть описані, збережені та доступні користувачам, а також є потенційним джерелом вивчення історичного книгознавства.

Напередодні Львівська митниця ДФС передала Національному музею історії України у Другій світовій війні та Львівському історичному музеєві 58 експонатів, з яких більша частина – зброя.

Фото: ДФС

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