Магазин на Героїв УПА перебудують під 6-поверховий торгово-офісний центр

Виконавчий комітет Львівської міської ради видав Андрію Петруху містобудівні умови та обмеження на реконструкцію корпусу №31 (магазин «Екран») з розширенням за рахунок надбудови на вул. Героїв УПА, 73 під торгово-офісні приміщення. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 15 лютого, передає кореспондент Львівського порталу.

Згідно з рішенням Андрій Петрух реконструює існуючу одноповерхову будівлю на вул. Героїв УПА, 73. Виконавчий комітет встановив, що висота майбутнього торгово-офісного центру не повинна перевищувати 20 м. Водночас розроблений проект будівництва передбачає добудову ще 5 поверхів.

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Зводити торгово-офісний центр будуть на земельній ділянці площею 0,02 га. При цьому збільшувати відсоток її забудови виконком не дозволив і залишив існуючу межу – 91,4%. Ділянка входить у зону Г-2 – зону центру ділової, громадської діяльності районного (місцевого) значення відповідно зонінгу Франківського району.

Зазначимо, що питання про надання Андрію Петруху містобудівних умов та обмежень на реконструкцію на вул. Героїв УПА, 73 члени виконкому розглядали вже кілька разів, однак щоразу його переносили. Сьогодні на засідання мав прийти представник забудовника і розповісти про те, скільки паркомісць облаштують для потреб торгово-офісного центру. Втім ніхто так і не прийшов, натомість пояснення дав головний архітектор Львова Юліан Чаплінський. Він зауважив, що в мерії є підготовлений детальний план території, який передбачає будівництво неподалік багаторівневого паркінгу. Втім коли саме його почнуть споруджувати, Чаплінський не конкретизував.

Як вдалося встановити Львівському порталу, Андрій Петрух є лікарем-імунологом. У 2016 році він був одним із претендентів на посаду державного секретаря Міністерства охорони України.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Андрій Петрух є за власником медичного центру «Медіс» і співвласником компанії «Промо-мед», яка займається торгівлею фармацевтичними товарами. Також Андрій Петрух є співзасновником ГО «Львівський авто майдан оновлений».