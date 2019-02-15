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Львівська філармонія запрошує відкрити невідомого Івасюка

Андрій Котенський

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У неділю, 3 березня, у Львівській національній філармонії відбудеться великий концерт, приурочений 70-річчю з дня народження Володимира Івасюка. Про це Львівському порталу повідомляють організатори заходу.

 

«Івасюк. Відомий і невідомий» – це спеціальний проект Львівської музичної академії, спрямований на відкриття незнаних граней легендарного музичного генія. Саме поєднання популярних шлягерів композитора та не відомих широкому загалу композицій митця і стало його основою.

«Івасюк – не лише «Червона рута», «Водограй», «Дві скрипки»… Це і десятки інструментальних творів, музика до спектаклів, та партитури, що чекають свого часу у вияві нового покоління музикантів», – зазначають організатори.

Концерт відбудеться за участі біг-бенду, естрадно-симфонічного оркестру та найкращих солістів ЛНМА ім. М. Лисенка. Автор проекту – народний артист України Ігор Пилатюк, а художній керівник – заслужений діяч мистецтв Остап Майчик.

Розпочнеться концерт о 19:00.

Про квитки запитуйте у касі філармонії (235 89 46), або ж замовляйте онлайн тут: Gastroli.ua

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