Львівська філармонія запрошує відкрити невідомого Івасюка

У неділю, 3 березня, у Львівській національній філармонії відбудеться великий концерт, приурочений 70-річчю з дня народження Володимира Івасюка. Про це Львівському порталу повідомляють організатори заходу.

«Івасюк. Відомий і невідомий» – це спеціальний проект Львівської музичної академії, спрямований на відкриття незнаних граней легендарного музичного генія. Саме поєднання популярних шлягерів композитора та не відомих широкому загалу композицій митця і стало його основою.

«Івасюк – не лише «Червона рута», «Водограй», «Дві скрипки»… Це і десятки інструментальних творів, музика до спектаклів, та партитури, що чекають свого часу у вияві нового покоління музикантів», – зазначають організатори.

Концерт відбудеться за участі біг-бенду, естрадно-симфонічного оркестру та найкращих солістів ЛНМА ім. М. Лисенка. Автор проекту – народний артист України Ігор Пилатюк, а художній керівник – заслужений діяч мистецтв Остап Майчик.

Розпочнеться концерт о 19:00.

Про квитки запитуйте у касі філармонії (235 89 46), або ж замовляйте онлайн тут: Gastroli.ua