Львів’ян запрошують насолодитися хітами Бродвею

«Хіти Бродвею» звучатимуть 17 лютого у театрі імені Марії Заньковецької. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

«Хіти Бродвею» – це проект оркестру театру заньківчан, який для цього концерту назвався BigShow Orchestra із солістами Наталією Поліщук і Оксаною Караїм. Спеціальний гість – Якуб Воцял із Польщі.

Мелодії із мюзиклів у Львові не часто виконують, бо від солістів цей матеріал потребує великого діапазону і відповідної вокальної школи. Але усе це залишається за лаштунками, слухач чує легкі відомі твори.

«У нашій програмі будуть звучати найкращі мелодії з 12 різних мюзиклів, буде музика надзвичайно різнопланова, різностильова, і я сподіваюся, що кожен слухач, який прийде на концерт, знайде свою перлинку. Можливо, назва мюзиклу буде йому невідома, але ці мелодії він обов’язково десь чув», – розповів головний диригент оркестру театру ім. М. Заньковецької Богдан Мочурад.

Для цього проекту оркестр назвався BigShow Orchestra. Із ним на сцену вийдуть львівські солістки – Наталія Поліщук і Оксана Караїм, а також польський гастролер – Якуб Воцял. У рідній країні співак на піку популярності, він – музичний керівник театру «Рампа» у Варшаві і переможець національного конкурсу вокалістів ім. Кєпури як найкращий соліст жанру мюзиклу.

«Це дуже потужний соліст, в якого є чого повчитися і набратися досвіду. У Львові така музика рідко виконується, бо, напевно, нема таких солістів, таких глиб», – зазначив музикант оркестру театру ім. М. Заньковецької Руслан Павленко.

У Львові така музика рідко виконується, бо, напевно, нема таких солістів, таких глиб», – зазначив музикант оркестру театру ім. М. Заньковецької Руслан Павленко. Львів’яни почують мелодії з найвідоміших мюзиклів «Jesus Christ Superstar», «Phantom of the Оpera», «Cats». Деякі хіти зазвучать українською мовою.

«Я буду виконувати пісню з мюзиклу «Моя чарівна леді». Але так склалося, що не мовою оригіналу. Свого часу я вирішила ризикнути і написала український текст. Зрозуміло всім буде. Дуже легка, дуже хороша річ. А другий твір буде з мюзиклу «Кумедні дівчата», – розповіла солістка Наталія Поліщук!