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Енергетики просять львів’ян повідомляти про крадіїв електрообладнання

Вероніка Рой

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У Львові протягом місяця зафіксовано шість випадків крадіжок обладнання у трансформаторних підстанціях по вулицях Скорини, Хуторівка, Гашека, Стрийська та Симоненка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ПАТ «Львівобленерго».

 

Як повідомляють енергетики, через такі дії зловмисників мешканці залишаються без електропостачання. Окрім цього, внаслідок крадіжок виникає загроза перенапруги та коротких замикань в електромережі, а як результат — пожежі. В результаті енергетики змушені власними силами відновлювати пошкоджене обладнання, аби повернути світло мешканцям

Енергетики також інформую: якщо ви побачили сторонніх чи підозрілих осіб, які проникають у приміщення підстанцій, повідомляйте на телефони кол-центру «Львівобленерго» 0 800 50 15 68 або поліції 102.

Окрім цього, інформацію можна залишити на сторінці «Гаряча лінія «Львівобленерго» у Facebook: https://www.facebook.com/lvivoblenergo.hotline/

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