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Завтра львівські бабаки віщуватимуть прихід весни

Вероніка Рой

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Завтра, 15 лютого, у Львівському міському дитячому еколого-натуралістичному центрі, що на вул. Кубанській,12,  святкуватимуть День бабака. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Як повідомляється, головними героями свята будуть дві бабачихи Марусі, які віщуватимуть прихід весни.

«У львів’ян свої метеорологічні пророки — бабачихи Марусі. Традиційно, у Львівському міському дитячому еколого-натуралістичному центрі спостерігатимемо за поведінкою бабаків, які віщують весну на свято Стрітення. Існує прикмета: якщо бабак, вилізши з будиночка, побачить свою тінь (надворі буде сонячно), то весна буде пізньою. У народі цей день ще називають Зимобором, коли «зима з весною стрічається та силами міряються, кому ще панувати», — розповів директор Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру Ігор Антахович.

У програмі свята:

  • святковий виступ гуртківців центру;
  • частування весняними «жайворонками»;
  • весняний прогноз бабачихи Марусі.

Фото: ЛМР

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