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Завтра храми Львова відзначатимуть Стрітення Господнє. Розклад богослужінь

Вероніка Рой

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Завтра, 15 лютого, відзначатимуть свято Стрітення Господнього. Саме цим святом завершується різдвяний цикл. Стрітення, як і Різдво, належить до 12-ти найбільших свят церковного року. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

На Стрітення Господнє у Львові свій престольний празник відзначають такі святині:

УГКЦ

Військовий храм Стрітення Господнього (вул. Батуринська, 1, бічна вулиці Клепарівської).

Архиєрейська Літургія розпочнеться о 10.00 год. — її очолить Архиєпископ і Митрополит Львівський УГКЦ Ігор (Возьняк).

Храм Стрітення Господнього Українського Католицького Університету (вул. Свенціцького, 17)

Напередодні Стрітення Господнього, 14 лютого, о 18.00 год. відбудуться Святкові чування. Початок о 18:00 год.

ПЦУ

Стрітення ГНІХ (вул. Княгині Ольги, 5)

Святкова Літургія розпочнеться об 11.00 год.

Стрітення ГНІХ (вул. вул. В. Великого, 14)

Святкова Літургія розпочнеться об 11.00 год. А перед цим о 10.00 год відбудеться водосвяття і прочитають Акафіст.

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