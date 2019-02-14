Внаслідок ДТП біля Львова постраждала 40-річна жінка

Поблизу Львова зіткнулись автомобілі «Чері Амулет» та «Форд Транзит». Внаслідок ДТП постраждала пасажирка одного з автомобілів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 13 лютого близько 17.45 на автодорозі при виїзді зі Львова у напрямку селища Брюховичі. Як повідомляють правоохоронці, не розминулись автомобілі «Чері Амулет», яким керував 53-річний львів’янин та мікроавтобус «Форд Транзит», за кермом якого перебував 29-річний мешканець Львова. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримала 40-річна пасажирка «Чері».

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.