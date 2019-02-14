В багатоповерхівці на Володимира Великого сталася пожежа: вогнеборці врятували сімох людей

Вчора, 13 лютого, близько 18:38 у Львові на вулиці В. Великого сталася пожежа у квартирі багатоповерхівки. Вогнеборці під час пожежі в врятували сімох осіб, серед них – одна дитина, а також вивели на свіже повітря 15 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

Як повідомляють надзвичайники, пожежа виникла в квартирі на першому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку та супроводжувалась значним задимленням, через що сходова клітка швидко наповнилась токсичними продуктами горіння. До місця виклику негайно виїхали рятувальники 4-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Львова.

«Через щільне задимлення сходової клітки, мешканці будинку не могли самостійно покинути свої помешкання, тому рятувальниками окрім гасіння пожежі, довелось ще проводити евакуацію людей на свіже повітря. Так вогнеборцями врятовано із задимлених квартир сімох осіб, серед них – одна дитина, а також виведено 15 осіб. Власник квартири, де виникла пожежа, – 63-річний чоловік та його 40-річний син (які на момент пожежі перебували дома) в стані алкогольного сп’яніння госпіталізовані у Львівську обласну клінічну лікарню», – розповідають у ДСНС.

О 18:50 вогнеборці локалізували пожежу та о 18:53 повністю ліквідували у складі двох ланок газодимозахисної служби. Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 5 кв.м., пошкоджено речі домашнього вжитку та оздоблення квартири на площі 20 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 17 чоловік особового складу та 4 одиниці спецтехніки. Обставини події встановлюються.