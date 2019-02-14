В Академії сухопутних військ вшанували пазять учасників бойових дій на території інших держав

Напередодні Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав у стінах Національної академії сухопутних військ відбувся урочистий захід. З цієї нагоди до видового вишу завітали гості, серед яких чиновники та воїни-афганці та ветерани збройних конфліктів в інших куточках планети. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі академії.

Розпочався захід хвилиною мовчання та вшануванням українців, які загинули під час різних воєнних конфліктів, та полеглих українських воїнів на Сході країни. Згодом ветеранів привітали представники місцевої влади.

Опісля слова вдячності усім присутнім ветеранам висловив начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук.

«Сьогодні наші воїни ведуть мужню й героїчну боротьбу проти російського агресора. Як і 30 років тому, сьогодні серед людських чеснот – це мужність, відвага, честь, обов’язок, все, що складає фундамент патріотизму. Переконаний, українським ветеранам не соромно за сучасне покоління наших вояків – захисників вільної країни. Низький уклін вам, здоров’я вам, благополуччя, затишку вашим родинам. Світла пам’ять загиблим, які до останнього виконали свій військовий обов’язок! Віри та надії, впевненості та перемог усім нам – громадянам незалежної і єдиної України», – сказав генерал-лейтенант.

Він також вручив учасникам бойових дій на території інших держав відзнаки від Міністра оборони України, начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України та Командувача Сухопутних військ.

Після завершення урочистої частини для присутніх відбувся концерт, в якому взяли участь співачки Маріанна Ільків та Олена Корнєєва, автор та виконавець, воїн-афганець Олександр Рожко, соліст Львівської опери Віталій Загорбенський, а також оркестр Національної академії сухопутних військ.