ОСТАННІ НОВИНИ

У Стрию судитимуть двох молодиків, які вчинили розбійний напад з пограбуванням

Соломія Григор'єва

|

На Львівщині судитимуть двох молодиків, які пограбували хлопця на 16 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

Встановлено, що у грудні 2018 року двоє мешканців Стрия, серед яких один неповнолітній, познайомились на вулиці із ще одним юнаком та пішли до нього у гості. Перебуваючи у оселі довірливого знайомого, повнолітній зловмисник скористався тимчасовою відсутністю господаря та викрав із його шафи 16 тис грн. Гроші передав неповнолітньому другу, аби той сховав у кишеню. Однак, коли потерпілий помітив, що гроші зникли, лиходії напали на нього та побили. Хлопець не раз втрачав свідомість. Скориставшись цим, злодії покинули місце події разом із награбованим.

Тепер за вчинене їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
П’ять кроків до нової медицини
Олександр КОВАЛЬ
П’ять кроків до нової медицини

Як змінюється українська система охорони здоров’я З-посеред багатьох реформ є одна, яка стосується кожного українсько...

Безкоштовні газові лічильники та нові норми споживання
Марія САВЧЕНКО
Безкоштовні газові лічильники та нові норми споживання

Якими бачить методи боротьби із «космічними» квитанціями Кабінет Міністрів України. Встановити лічильники за рахунок ...

«АТБ» продовжує тестувати якість товарів на полиці
Анастасія ПИЖ
«АТБ» продовжує тестувати якість товарів на полиці

Мережа проходить аудит поважної міжнародної компанії щодо відповідності вимогам стандарту ISO 22000:2005 Корпорац...

Пробачити не можна покарати. Як діяти, якщо на вас упав шматок будинку?
Наталя ДУЛЯБА
Пробачити не можна покарати. Як діяти, якщо на вас упав шматок будинку?

Із початку року у центрі Львова вже тричі обвалювались частини старовинних будівель. У двох випадках, на щастя, обійшлос...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...