У Стрию судитимуть двох молодиків, які вчинили розбійний напад з пограбуванням

На Львівщині судитимуть двох молодиків, які пограбували хлопця на 16 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Встановлено, що у грудні 2018 року двоє мешканців Стрия, серед яких один неповнолітній, познайомились на вулиці із ще одним юнаком та пішли до нього у гості. Перебуваючи у оселі довірливого знайомого, повнолітній зловмисник скористався тимчасовою відсутністю господаря та викрав із його шафи 16 тис грн. Гроші передав неповнолітньому другу, аби той сховав у кишеню. Однак, коли потерпілий помітив, що гроші зникли, лиходії напали на нього та побили. Хлопець не раз втрачав свідомість. Скориставшись цим, злодії покинули місце події разом із награбованим.

Тепер за вчинене їм загрожує до 10 років позбавлення волі.