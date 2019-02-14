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У Львові судитимуть десятьох членів банди, які організували мережу гральних закладів

Соломія Григор'єва

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Правоохоронці припинили діяльність п’яти гральних закладів на Львівщині. Десять учасників злочинної організації судитимуть. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

Чотири гральні зали у Львові та один у Самборі відкрили двоє чоловіків з Донецької області. Одному із них 40, а іншому – 37 років. Саме вони координували діяльність злочинної організації, розподіляли ролі та функції.

До незаконного бізнесу зловмисники залучили виконавців зі Львова та пособника зі столиці. Вказані особи безпосередньо надавали доступ до онлайн-казино, обслуговували клієнтів.

Викривали правопорушників двічі – у вересні та грудні 2017 року.

Після двох спроб протиправна діяльність «бізнесменів» була остаточно припинена правоохоронцями.

Під час обшуків, проведених працівниками УЗЕ у Львівській області, вилучено комп’ютерну техніку, гроші та чорнову бухгалтерію.

Зазначимо, що на час досудового розслідування до організаторів застосовувався запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 530 тис грн застави кожному, до пособника – тримання під вартою із заставою 300 тис грн, а до інших учасників – домашній арешт.

Тепер за вчинене фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років та штраф у розмірі від 170 000 грн до 680 000 грн.

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