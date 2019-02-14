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У Львові облаштують ще один центр для потребуючих

Наталя Дуляба

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Львівська міська рада пожертвує УГКЦ приміщення колишньої котельні, що на вул. Каховській, 28-А. Саме там релігійна громада облаштує Соціальний центр для потребуючих. Відповідну ухвалу сьогодні, 14 лютого, прийняли під час сесії міськради. «За» проголосували 46 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Як йдеться у проекті ухвали, із проханням про виділення будівлі колишньої котельні на вул. Каховській, 28-А до мерії звернулась громада храму Христового Воскресіння УГКЦ. Саме там вона планує створити Соціальний центр для потребуючих.

Споруда перебуває на балансі ЛКП «Залізничтеплоенерго», проте з 2006 року її не експлуатують через те, що в приміщенні немає технологічного обладнання. А самі споживачі підключені до реконструйованої котельні на вул. Патона, 2-А.

Відтак міська рада пожертвує будівлю на вул. Каховській, 28-А УГКЦ під центр для потребуючих.

Нагадаємо, у Львові працюють два пункти обігріву для потребуючих і бездомних на вул. вул. Кирилівській, 3а та на вул. Личаківській, 56. Також у місті релігійні громади та благодійні організації регулярно влаштовують обіди для потребуючих.

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