У Книзі рекордів Гіннеса вже є півсотні рекордів українців

До Книги рекордів Гіннеса за весь час внесено 50 рекордів українців. У 2018 році Книга зареєструвала ювілейний 50 рекорд. Про це розповіла керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, передає УНН.

«2018 рік ми закінчили 50 рекордом українця в Книзі рекордів Гіннеса, саме в переддень Нового року Олег Тягнизуб отримав підтвердження від Гіннеса», – зазначила Вєтрова.

Так, львів’янин Олег Скавиш, більш відомий, як Олег Тягнизуб, протягнув зубами судно вагою 614 тонн.

За словами Вєтрової, у Національному реєстрі рекордів безпосередньо у співпраці з Книгою рекордів Гіннеса працює відділ міжнародних рекордів. Серед рекордів українців у Книзі Гіннеса більшість зареєстровано у категорії «Людські досягнення». Крім того, значна кількість рекордів стосується категорій «Спорт» та «Масові заходи».

Як повідомляв раніше Львівський портал, 93-річна мешканка Кам’янки-Бузької встановила рекорд і стала найгнучкішою бабусею України, виконавши поздовжний шпагат.