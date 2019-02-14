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У Дрогобичі п’яний водій на «Опелі» не впорався з керуванням та злетів у кювет: є постраждалі

Вероніка Рой

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У Дрогобичі водій у стані алкогольного сп’яніння перекинувся на автомобілі «Опель Вектра». Внаслідок ДТП двоє людей отримали травми. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Згідно з повідомленням, дорожньо-транспортна пригода сталась 13 лютого близько 14.15 на вулиці Пилипа Орлика у місті Дрогобич.

«Водій автомобіля «Опель Вектра», 47-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням, після чого автомобіль з’їхав у кювет та перекинувся. Внаслідок події тілесні ушкодження отримали водій «Опеля» та його 40-річна пасажирка, також мешканка Дрогобича. Окрім травм медики діагностували у водія «алкогольне сп’яніння», – йдеться у повідомленні поліцейських.

Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Автомобіль скеровано на арештмайданчик.

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