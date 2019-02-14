У Червонограді ВАЗ заднім ходом збив бабусю

У Червонограді водій автомобіля ВАЗ, рухаючись заднім ходом, скоїв наїзд на 83-річну жінку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Повідомляється, що дорожньо-транспортна пригода сталась 13 лютого близько 9.00 на вулиці Шевченка.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля ВАЗ-2111, 54-річний місцевий мешканець, рухаючись заднім ходом, скоїв наїзд на пішохода, також мешканку Червонограда віком 84 роки. Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

Поліцейські встановлюють обставини події, відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.