Сьогодні головний РАЦС Львова працюватиме до опівночі

Сьогодні, 14 лютого, у День всіх закоханих, головний міський Відділ реєстрації актів цивільного стану, що на вул. І. Франка, 157, працюватиме у подовженому режимі. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні юстиції у Львівській області.

Центральний РАЦС Львова на День святого Валентина розпочне свою роботу з 08:00 год. ранку і працюватиме аж до 24:00 год.

«Закохані пари зможуть зареєструвати шлюб, подати заяву про державну реєстрацію шлюбу, відзначити ювілей весілля протягом усього дня 14 лютого. Приємні несподіванки, чудова атмосфера, музика для душі та обряди зроблять ваше свято особливим», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що всі інші РАЦСи міста працюватимуть у звичному режимі – до 18:00 год.

Нагадаємо, торік у головному РАЦСі Львова на День закоханих влаштували парад наречених.