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На Львівщині шукають цікаві проекти національно-патріотичного виховання

Соломія Головіна

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На Львівщині оголосили конкурс з визначення проектів національно-патріотичного виховання. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Як зазначається, конкурс з визначення проектів національно-патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2020 році, оголошує Міністерство молоді та спорту України.

Конкурсні пропозиції подаються на розв’язання зокрема таких пріоритетних завдань: формування ціннісних орієнтирів та утвердження національно-патріотичної свідомості дітей та молоді; популяризація національної духовно-культурної спадщини; підвищення рівня знань про видатних особистостей українського державотворення та героїв боротьби українського народу за незалежність і територіальну цілісність України; ушанування пам’яті жертв окупаційних режимів, зокрема Голодомору 1932-1933 років і масових голодів 1921-1923 і 1946-1947 років, депортації кримсько-татарського народу.

Що стосується видів діяльності, то це може бути проведення акцій, ігор, змагань, конкурсів, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, семінарів-тренінгів, тренінгів, конференцій, форумів, фестивалів, пленерів, наметових таборів, походів, зборів-походів, концертів та інших заходів; видання інформаційних та методичних матеріалів та виготовлення соціальних фільмів та роликів, тощо.

Додамо, що максимальна сума фінансової підтримки одного проекту за рахунок коштів державного бюджету не перевищує 500 тис. грн. Інститут громадянського суспільства, який буде визнано переможцем конкурсу, повинен взяти участь у співфінансуванні реалізації проекту в розмірі не менш як 15% необхідного обсягу фінансування.

Конкурсні пропозиції приймаються до 14 березня щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів, з 10:00 до 17:00 (у п’ятницю до 15:00) за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 42,   к. 712. Контактні телефони: (044) 289-08-30). Електронна адреса: npvmms@msms.gov.ua.

Детальніше про умови участі читайте тут.

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