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Філармонія запрошує на унікальний концерт «LOVE HITS»

Андрій Котенський

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1 березня у Львівській національній філармонії відбудеться романтичний концерт «LOVE HITS». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Слухачам запропонують добірку найромантичніших світових шлягерів ХХ століття: Elton John, Sting, Prince, James Brown, Joe Cocker, Robbie Williams, Lionel Richie та інших.

«Сміливі та унікальні аранжування вперше поєднають світові хіти з неаполітанською класикою, а майстерне їх виконання фіналістом Х-Фактора Павлом Пігурою та молодим оперним співаком Андрієм Пашковським у супроводі симфонічного оркестру Lviv Jazz Orchestra не залишить байдужим жодного глядача», – зазначають організатори.

Початок концерту – 19:00.

Квитки можна придбати за посиланням у Gastroli.ua або у касі філармонії (235-89-46).

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