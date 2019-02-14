Філармонія запрошує на унікальний концерт «LOVE HITS»

1 березня у Львівській національній філармонії відбудеться романтичний концерт «LOVE HITS». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.
Слухачам запропонують добірку найромантичніших світових шлягерів ХХ століття: Elton John, Sting, Prince, James Brown, Joe Cocker, Robbie Williams, Lionel Richie та інших.
«Сміливі та унікальні аранжування вперше поєднають світові хіти з неаполітанською класикою, а майстерне їх виконання фіналістом Х-Фактора Павлом Пігурою та молодим оперним співаком Андрієм Пашковським у супроводі симфонічного оркестру Lviv Jazz Orchestra не залишить байдужим жодного глядача», – зазначають організатори.
Початок концерту – 19:00.
Квитки можна придбати за посиланням у Gastroli.ua або у касі філармонії (235-89-46).
Андрій Котенський