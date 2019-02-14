Без гарячої води залишились мешканці 22 будинків у Сихівському районі

Станом на зараз гарячу воду отримують 1086 споживачів ЛМКП «Львівтеплоенерго». Тимчасово призупинено гаряче водопостачання до 22 будинків у Сихівському районі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У зв’язку із проведенням гідравлічних випробувань теплообмінників гарячого водопостачання у ЦТП № 7 (пр. Червоної Калини, 38) призупинено подачу гарячої води до будинків на пр. Червоної Калини, 40, 42, 44, 46, 48, 50, вул. Чукаріна, 1а, 1б, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, вул. Хоткевича, 30а. Подачу гарячої води буде відновлено сьогодні, 14 лютого, до кінця дня.