ОСТАННІ НОВИНИ

Без гарячої води залишились мешканці 22 будинків у Сихівському районі

Вероніка Рой

|

Станом на зараз гарячу воду отримують 1086 споживачів ЛМКП «Львівтеплоенерго». Тимчасово призупинено гаряче водопостачання до 22 будинків у Сихівському районі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

У зв’язку із проведенням гідравлічних випробувань теплообмінників гарячого водопостачання у ЦТП № 7 (пр. Червоної Калини, 38) призупинено подачу гарячої води до будинків на пр. Червоної Калини, 40, 42, 44, 46, 48, 50, вул. Чукаріна, 1а, 1б, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, вул. Хоткевича, 30а. Подачу гарячої води буде відновлено сьогодні, 14 лютого, до кінця дня.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
П’ять кроків до нової медицини
Олександр КОВАЛЬ
П’ять кроків до нової медицини

Як змінюється українська система охорони здоров’я З-посеред багатьох реформ є одна, яка стосується кожного українсько...

Безкоштовні газові лічильники та нові норми споживання
Марія САВЧЕНКО
Безкоштовні газові лічильники та нові норми споживання

Якими бачить методи боротьби із «космічними» квитанціями Кабінет Міністрів України. Встановити лічильники за рахунок ...

«АТБ» продовжує тестувати якість товарів на полиці
Анастасія ПИЖ
«АТБ» продовжує тестувати якість товарів на полиці

Мережа проходить аудит поважної міжнародної компанії щодо відповідності вимогам стандарту ISO 22000:2005 Корпорац...

Пробачити не можна покарати. Як діяти, якщо на вас упав шматок будинку?
Наталя ДУЛЯБА
Пробачити не можна покарати. Як діяти, якщо на вас упав шматок будинку?

Із початку року у центрі Львова вже тричі обвалювались частини старовинних будівель. У двох випадках, на щастя, обійшлос...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...