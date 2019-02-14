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Мінінфраструктури опублікувало рейтинг найпунктуальніших авіакомпаній

Соломія Головіна

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Міністерство інфраструктури України опублікувало рейтинг пунктуальності авіакомпаній за січень. Так, за минулий місяць українські перевізники здійснили 3687 рейсів, з них було вчасно виконано 77,1%. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі відомства.

 

Отож, до найпунктуальніших авіакомпаній у січні увійшли: «Мотор-Січ»(87,3% рейсів), «Роза вітрів»(83,2% рейсів), «Міжнародні авіалінії України» (71,4% рейсів), «Буковина» (70,0% рейсів), «Браво» (68,3% рейсів), «Азур Ейр Україна» (63,0% рейсів), «Скай Ап» (61,2% рейсів); «Атласджет Україна» (56,3% рейсів), «ЯнЕір» (50,0% рейсів).

Що стосується іноземних авіакомпаній, то у січні з українських аеропортів вони здійснили 2659 рейсів. З них вчасно було відправлено 75,1%.

 

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